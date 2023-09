[Communiqué] Maine-et-Loire : un hub logistique et un centre de recherche et de développement pour l’entreprise Thales à Cholet

La société Thales, implantée à Cholet (Maine-et-Loire) depuis 1936, poursuit son développement dans la commune avec la construction d’un second site, sur un terrain d’une vingtaine d’hectares, proche de l’aérodrome. La première pierre a été posée le 7 septembre 2023. Un recrutement d’environ 1 000 salariés, dont plus de 600 ingénieurs, accompagnera ce projet d’envergure.

Le spécialiste de l’électronique, de la défense et de la sécurité prévoit la mise en place d’un hub logistique de 18 000 m² dans la nouvelle infrastructure. Ce dernier accueillera les activités de réception, d’emballage et d’expédition des produits des usines de Cholet, de Laval et de Brive-la-Gaillarde. Thales a investi une vingtaine de millions d’euros dans cette construction qui devrait être opérationnelle en septembre 2024.

En parallèle, l’entreprise bâtit aussi son futur centre d’excellence en recherche et en développement, consacré aux radiocommunications. Les travaux devront être achevés en septembre prochain, avec la mise en service de l’équipement début 2025. L’ensemble de ces opérations est chiffré à 70 millions d’euros.