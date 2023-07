[Communiqué] Maine-et-Loire : un carnet de commandes en progression pour Les Ateliers Perrault

L’entreprise Les Ateliers Perrault, établie à Saint-Laurent-de-la-Plaine (Maine-et-Loire), est un acteur spécialisé dans la rénovation d’édifices patrimoniaux et dans la reproduction d’ouvrages d’art. Elle possède également une expertise dans la conception de charpentes et de fenêtres.

Créée en 1760, la société gère actuellement différents projets sur le sol français. Elle est notamment responsable de la reconstruction de la charpente de l’emblématique cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a été détruite pendant un incendie en 2019. Elle réalise également plus de 70 menuiseries d’une hauteur d’environ six mètres pour le Grand Palais à Paris. Elle prévoit, en outre, de rénover l’ossature d’une église dans le département du Finistère. Pour le château de Chambord, la société travaille sur la réalisation de six clochetons. D’autres chantiers attendent également Les Ateliers Perrault à l’étranger. Ces projets internationaux représenteront une part importante de son chiffre d’affaires.

Afin d’accompagner sa croissance, l’entreprise angevine déploie des formations internes sur différents segments de son activité. Elle a l’intention de renforcer cette stratégie à compter de la rentrée de septembre 2023.