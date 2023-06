[Communiqué] Maine-et-Loire : trois lignes de production supplémentaires pour l’usine Innov’ia de Segré-en-Anjou-Bleu

Basée à La Rochelle (Charente-Maritime) depuis 1990, la société Innov’ia est spécialisée dans la formulation et le développement industriel de nouveaux produits sous forme de poudre. Elle intervient dans les secteurs de l’agroalimentaire, des cosmétiques et de la pharmacie. Elle dispose d’usines à Pontaumur (Puy-de-Dôme), à Commentry (Allier) et à Colombelles (Calvados), où un chantier d’extension est en cours.

Annoncée en 2020, la nouvelle unité de production d’Innov’ia à Segré-en-Anjou-Bleu (Maine-et-Loire) a commencé son activité en janvier 2023. D’une superficie de plus de 9 000 m², le site est équipé de trois tours de séchage qui devraient produire jusqu’à 12 000 tonnes de produits par an. Il est spécialisé dans la fabrication de poudre par atomisation, un procédé permettant l’obtention de poudres très fines. Le groupe a investi environ 36 millions d’euros dans ce nouvel outil industriel.

Une phase d’agrandissement est par ailleurs prévue pour la période 2025-2030. Elle portera sur l’installation de trois lignes supplémentaires afin de doubler la capacité de production du site d’ici à 2030.