[Communiqué] Maine-et-Loire : trois filiales de l’entreprise Cogeser rejoignent le groupe TGS France

Implanté à Angers (Maine-et-Loire), le groupe TGS France propose aux professionnels des prestations dans le domaine de l’audit, du conseil, de l’expertise comptable, de l’informatique, et de la paie-RH. Depuis douze ans, le pôle informatique de la société est intégrateur de l’ERP Divalto (logiciel de gestion des ressources d’entreprises) pour les PME, ETI et PMI. En novembre 2022, le groupe a conclu l’acquisition de trois filiales du spécialiste de l’informatique de gestion Cogeser. Il s’agit de Progsoft, de I-Cogeser et de Gesti, trois entreprises spécialisées dans l’intégration du progiciel de gestion intégré (ERP) Divalto.

Avec cette opération de rachat, l’entreprise angevine vise à renforcer son pôle informatique afin de fournir des prestations adaptées à ses clients finaux. Elle pourra aussi proposer ses offres aux acteurs de services, les clients cibles de Cogeser. Par ailleurs, les nouvelles acquisitions lui permettront d’étendre sa présence sur le marché français. Elle possède désormais des agences dans les régions des Hauts-de-France, d’Auvergne-Rhône-Alpes et d’Occitanie.