[Communiqué] Maine-et-Loire : Trioworld commercialise le film d’ensilage en plastique TriO2

Spécialisée dans la fabrication de films d’emballage, l’entreprise Trioworld, implantée à Ombrée d’Anjou (Maine-et-Loire), met sur le marché un produit d’ensilage innovant. L’entreprise vient de lancer la commercialisation d’un film en plastique recyclé à usage agricole, nommé le TriO2. Ce produit a reçu une récompense lors d’Innov’Space 2022. Précisons qu’une bâche d’ensilage est spécialement conçue pour la conservation des fourrages. Elle permet de protéger les produits agricoles grâce à son excellente étanchéité à l’air et à l’eau.

TriO2 est une bâche composée d’au moins 40 % de plastique recyclé post-consommation (PCR). Avec sa plus faible épaisseur par rapport aux bâches standards, le film possède une résistance mécanique plus élevée. Afin de limiter les pertes de conservation, la bâche TriO2 est aussi équipée d’une propriété barrière à oxygène améliorée. La bâche est également plus facile à utiliser lors de la pose sur le silo, et elle possède une haute résistante aux rayons UV et aux intempéries. Le nouveau produit permet d’avoir une stabilité durant au moins deux ans, et il est entièrement recyclable après son utilisation. Le dépôt de demande de brevet est en cours, et d’ici là, TriO2 figurera parmi les autres produits d’ensilage de Trioworld, sous la marque Triosilo.