[Communiqué] Maine-et-Loire : reprise du groupe Ademi Pesage par Jean-Baptiste Fédide

Le groupe Ademi Pesage, établi à La Séguinière, dans le département de Maine-et-Loire, est spécialisé dans la commercialisation, la réparation ainsi que le contrôle de matériels de pesage et d’accès. Il est particulièrement présent dans les secteurs de l’agroalimentaire et de la gestion des déchets. Comptant environ une quinzaine de sites en France, cette entreprise travaille avec plus d’une centaine de collaborateurs.

Accompagnée par la société Acticam, la famille Bouard, actionnaire majoritaire d’Ademi Pesage, a cédé le contrôle de la firme à l’entrepreneur Jean-Baptiste Fédide et sept cadres qui sont déjà propriétaires d’actions dans le groupe. La transmission s’est faite avec le soutien des fonds d’investissement Océan Participations et Ouest Croissance.

Le nouveau président-directeur général compte poursuivre le développement d’Ademi Pesage. Il ambitionne d’en faire un des leaders dans son domaine d’activité. Son objectif est d’atteindre un chiffre d’affaires de plus de 25 millions d’euros.