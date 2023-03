[Communiqué] Maine-et-Loire : Rénoval ambitionne de tripler le chiffre d’affaires de sa branche menuiserie en 2027

Le groupe Rénoval, spécialiste des menuiseries et de la fabrication de vérandas, affiche de nouvelles ambitions pour sa branche menuiserie installée à Saumur (Maine-et-Loire) depuis l’été 2022. Rappelons que cette structure a dû quitter son usine d’Yzernay, près de Cholet, où elle se trouvait à l’étroit. Son nouveau site de 9 000 m², deux fois plus grand que l’ancien, devrait ainsi lui permettre d’augmenter sa capacité de production. En ce sens, la société prévoit de tripler le chiffre d’affaires de cette activité d’ici à 2027 ou au plus tard en 2030.

Pour atteindre cet objectif, cette division de Rénoval entend grandir sur ses marchés historiques comme la construction hors site et les bâtiments modulaires. Elle compte aussi évoluer sur d’autres marchés comme les menuiseries intérieures pour les bâtiments traditionnels, les établissements recevant du public ou encore les Ehpad. Rénoval Menuiserie a mis au point une technique de pose de menuiseries par clipsage (pose sans aucun perçage ni vissage), permettant de gagner en facilité et en rapidité lors de son exécution.