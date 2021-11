[Communiqué] Maine-et-Loire : Rairies Montrieux va investir 1,6 M€ dans son outil de production

La société Rairies Montrieux, créée en 1910, est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de produits en terre cuite. La PME, implantée aux Rairies, dans le département du Maine-et-Loire, conçoit des briques, des carreaux, ainsi que des plaquettes de parement pour les murs, les sols et les façades extérieures.

L’entreprise, avec plus d’une centaine d’années d’expertise, décroche en 2006 le label « Entreprise du patrimoine vivant », une marque de reconnaissance de l’État qui distingue les sociétés françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. Elle bénéficie aussi du label « Produit en Anjou », une marque territoriale qui a pour finalité de promouvoir les produits et les services élaborés dans le Maine-et-Loire.

La société présidée par Rémy Montrieux prévoit d’injecter 1,6 M€ en 2022 afin de moderniser son outil de production. Cet investissement doit notamment lui permettre de gagner en productivité et de soutenir sa compétitivité.