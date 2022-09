[Communiqué] Maine-et-Loire : prix de l’Entrepreneur de l’année dans le Grand Ouest : Nicolas Cruaud de la société Néolithe récompensé

Les lauréats de la 30e édition du prix de l’Entrepreneur de l’année pour la région Grand Ouest ont été dévoilés le 20 septembre 2022 au Couvent des Jacobins à Rennes (Ille-et-Vilaine). Ce concours organisé par l’Entrepreneur of the Year (EY), spécialiste de l’audit financier et du conseil, récompense et valorise les parcours entrepreneuriaux, sociétaux et les capacités d’innovation des entrepreneurs. Nicolas Cruaud de l’entreprise Néolithe, implantée à Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire), a remporté le prix spécial du jury.

Cette jeune société évolue dans la transformation des déchets non recyclables en granulats pour le secteur du bâtiment, grâce à des fossilisateurs qu’elle a elle-même conçus. Le procédé de l’entreprise permet de réduire considérablement l’empreinte carbone de la filière BTP. Néolithe, qui vient de boucler une levée de fonds de 20 millions d’euros pour déployer ses fossilisateurs, s’installera d’ici à 2023 dans un nouveau bâtiment (en cours de construction) à Beaulieu-sur-Layon (Maine-et-Loire).