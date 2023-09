[Communiqué] Maine-et-Loire : portes ouvertes de l’entreprise Ernest Turc, à Loire-Authion

Les Journées européennes du patrimoine sont des manifestations permettant au public de découvrir des monuments et des sites historiques parfois inaccessibles le reste de l’année. Cette année, l’événement, qui en est à sa quarantième édition, s’est tenu les 15 et 16 septembre. Dans le département du Maine-et-Loire, une entreprise séculaire a décidé de marquer le coup par des journées portes ouvertes. Il s’agit du producteur de semences florales et potagères Ernest Turc, établi à Loire-Authion.

Durant deux jours, des visites ont été organisées à travers les champs de culture appartenant à cette structure familiale. Les séances ont été animées par des cueillettes et des ventes de fleurs fraîches et de saison. Cet acteur du Maine-et-Loire possède plus de 400 variétés de plantes sur son domaine. Implanté dans la première région horticole de France, il dispose également d’un laboratoire in vitro, réservé à la recherche et au développement de différentes variétés de plantes. Aujourd’hui, il exporte ses produits sur l’ensemble du territoire et dans de nombreux pays européens, tels que les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse.