[Communiqué] Maine-et-Loire : plusieurs entreprises participeront à l’opération « C’est quoi ton entreprise ? »

Dans le cadre de l’opération « C’est quoi ton entreprise ? » », qui se tiendra entre le 1er et le 31 octobre 2022, 84 entreprises du Maine-et-Loire ouvriront leurs portes aux visiteurs. Ces derniers exploreront leurs coulisses pour découvrir les secrets de fabrication des produits « Made in Mauges ». Ce sera une occasion pour rencontrer des professionnels dans divers domaines et de découvrir de nouveaux métiers.

La Société choletaise de fabrication (SCF), implantée à Beaupréau-en-Mauges , figure parmi les entreprises qui participeront à cet événement. Lors des visites, elle exposera les processus de fabrication d’accessoires textiles. Pour cette édition 2022, l’entreprise EPM proposera également des visites sur son site de Saint-Macaire-en-Mauges. Les visiteurs auront l’opportunité d’en apprendre plus sur les différentes étapes de fabrication des emporte-pièces pour la maroquinerie de luxe. Ceux qui sont intéressés par l’industrie agroalimentaire pourront aussi se rendre à l’entreprise familiale Chocolaterie Cosme à Saint-Florent-le- Veil. Vieil. Ils pourront y découvrir les techniques de production de chocolats et divers produits.

Notons que dans le cadre de cette opération, les visites sont gratuites. Toutefois, une inscription préalable est requise.