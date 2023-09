[Communiqué] Maine-et-Loire : Pautrat dans le giron de la société A à Z Performance, à Allonnes

L’entreprise A à Z Performance, établie à Allonnes (Maine-et-Loire), est spécialisée dans la réparation de machines et d’équipements mécaniques. Elle vient d’annoncer la reprise de la société Pautrat. Implanté à Oizon (Cher), cet acteur reconnu dans le blindage de véhicules agricoles, forestiers, routiers et de travaux publics propose différents équipements, dont des tabliers avec treuil de halage intégré, des lames à neige, des treuils de remorquage et des grues forestières industrielles.

Ce rapprochement permettra au groupe A à Z Performance d’élargir son portefeuille client et de se lancer dans d’autres secteurs. La complémentarité des offres des deux structures et leur capacité à innover donneront à l’entreprise la possibilité de renforcer sa stratégie de valeur et de conquérir de nouveaux marchés.

Dans le cadre de cette acquisition, la société Pautrat sera installée sur le site d’Allonnes avec d’autres entités du groupe. Ainsi, elle pourra bénéficier sur place d’un bureau d’études, d’outils de fabrication et d’assemblage ainsi que d’un centre de formation et d’un service après-vente.