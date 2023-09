[Communiqué] Maine-et-Loire : participation de Geco Manutention au salon Sepem Industries Centre-Ouest 2023

La société Geco Manutention, établie à Montrevault-sur-Èvre (Maine-et-Loire), est spécialisée dans la fabrication et la distribution de bennes, de matériel de manutention et de levage. Elle propose également des solutions de stockage, dont des racks à treillis soudés.

Afin de renforcer son positionnement et sa compétitivité, l’entreprise participera au salon Sepem Industries Centre-Ouest qui aura lieu à Angers du 10 au 12 octobre 2023. Ce rendez-vous professionnel de l’innovation française permet aux industriels du territoire et des départements limitrophes de présenter leurs solutions et leurs produits. Il proposera différents stands d’exposition, des démonstrations de machines et de technologies, et diverses conférences. L’objectif de ce salon est de répondre à toutes les problématiques industrielles, production, hygiène, sécurité et maintenance, transition écologique, énergétique et numérique. Près de 500 exposants devraient participer à cet événement.

Pour l’entreprise Geco Manutention, ce salon sera l’occasion de conclure de nouveaux partenariats d’affaires, mais aussi de consolider son image dans le secteur de la manutention.