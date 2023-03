[Communiqué] Maine-et-Loire : PACK’R va se doter d’une nouvelle usine à Saint-Léger-de-Linières

Désormais à l’étroit sur son site de 7 000 m² à Beaucouzé, la société PACK’R prévoit de construire une nouvelle usine à Saint-Léger-de-Linières, près d’Angers (Maine-et-Loire). En 2025, elle transférera ses activités dans ce nouveau bâtiment de près de 12 000 m². Rappelons que cette entreprise est un acteur reconnu dans la fabrication de machines pour le remplissage de liquides complexes comme la peinture, l’huile ou encore l’eau de Javel. Elle réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires à l’international.

Le montant de la construction s’élève à 15 millions d’euros. La nouvelle infrastructure doit permettre à la société de renforcer sa croissance et de gagner en productivité. Par ailleurs, PACK’R prévoit le recrutement de plus de 25 collaborateurs au cours de l’année 2023, sur des postes de monteurs, de câbleurs, de techniciens… Ces embauches ont pour but de pallier le recours à la sous-traitance et à l’intérim pour soutenir la production de l’entreprise.

Disposant de filiales à Singapour et à Atlanta, aux États-Unis, la firme souhaite également s’ancrer davantage sur la scène internationale. Cela passera par son développement dans de nouveaux pays et par le renforcement de la firme dans les territoires où elle est déjà implantée.