[Communiqué] Maine-et-Loire : Octave passe officiellement dans le giron du canadien Valsoft Corporation

Le 12 janvier 2023, la PME Octave a officialisé la cession de sa société, située à Angers (Maine-et-Loire). Valsoft Corporation, dont le siège social est à Montréal, au Québec (Canada), est considéré comme un expert dans l’acquisition et l’exploitation de firmes logicielles verticalement intégrées. Il détient désormais 100 % des parts d’Octave, qui se positionne comme un éditeur et intégrateur de logiciels pour le commerce. Ce dernier accompagne ses clients dans la rationalisation de leurs opérations de vente au détail, avec son principal programme commercial et de détail ERP.

Cette acquisition permet à Valsoft Corporation de consolider son portefeuille de logiciels de point de vente, un marché dans lequel l’entreprise canadienne est déjà bien ancrée. Quant à la PME, ce rapprochement lui permettra de conquérir des marchés mondiaux via la filiale européenne du géant canadien Aspire. Michel Perrinet, cofondateur et dirigeant de la société angevine, conserve la direction générale d’Octave dans cette nouvelle phase de développement.