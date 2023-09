[Communiqué] Maine-et-Loire : Novéa Énergies, pour un projet d’éclairage solaire de l’autoroute A16 dans le département du Nord

La société Novéa Énergies, établie à Beaucouzé (Maine-et-Loire), est spécialisée dans le développement et la conception de systèmes d’éclairage public indépendant en énergie. Elle a été retenue par la direction interdépartementale des routes (DIR) Nord et Citeos (le mandataire) pour réaliser le plus grand projet d’installation solaire d’Europe. Les opérations ont été menées par Berim Hexa Ingénierie pour la maîtrise d’ouvrage.

Dans le cadre de ce projet, cette filiale du groupe Ragni a mis en place près de 230 candélabres solaires garantissant une lumière à bas carbone. Ces installations possèdent notamment une longue autonomie de fonctionnement. Elles sécurisent environ sept kilomètres de voie autoroutière sur l’A16 ainsi qu’une aire de repos dans la commune de Saint-Aybert.

Par ailleurs, Novéa Énergies a conçu le processus Multi, qui consiste à décloisonner les réseaux énergétiques pour une meilleure efficacité, afin d’alimenter les Bento Area M (projecteurs au design minimaliste fabriqués par Ragni). Cette technique permet de déporter la production d’énergie, afin d’alimenter des lampadaires situés dans des zones éloignées des apports solaires (comme sous un pont).