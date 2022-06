[Communiqué] Maine-et-Loire : Néolithe signe trois précommandes pour ses fossilisateurs avec de grands groupes français

La start-up Néolithe, implantée à Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire), évolue dans la transformation de déchets non recyclables en granulats via des fossilisateurs, qu’elle développe elle-même. Le 31 mai 2022, l’entreprise fondée en 2019 a annoncé la signature de trois précommandes de ses machines avec trois grands groupes français : Eurovia, filiale de Vinci Construction, spécialisée dans la production de granulats ; Corudo, œuvrant dans la collecte et le recyclage de déchets industriels ; et le groupe Cheval, spécialiste des travaux publics. Ces fossilisateurs peuvent traiter 20 tonnes de déchets par jour, pour une emprise au sol de 400 m².

Pour Néolithe, qui prévoit de s’installer sur un site de 11 hectares à Beaulieu-sur-Layon (Maine-et-Loire) en 2023, cette signature marque la volonté des sociétés françaises de différentes branches d’activité de répondre favorablement aux problématiques environnementales actuelles. Ce constat encourage ce spécialiste de l’économie circulaire à poursuivre ses démarches afin d’atteindre, d’ici à fin 2022, huit précommandes pour ses fossilisateurs.