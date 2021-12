[Communiqué] Maine-et-Loire : Néolithe prévoit de déménager à Beaulieu-sur-Layon en 2023

La société Néolithe, située à Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire), se développe dans la transformation de déchets non recyclables en granulats par fossilisation (processus physico-chimique de transformation de restes organiques et de minéraux en roche). Ce procédé permet de réduire les émissions carbone issues des modes traditionnels de traitement des déchets non recyclables : enfouissement ou incinération. Les granulats obtenus sont utilisables dans le secteur du BTP. L’entreprise, qui compte aujourd’hui quelque 35 salariés, projette de s’installer à Beaulieu-sur-Layon (Maine-et-Loire), sur un site de 11 ha, d’ici 2023. Ce changement d’adresse sera accompagné du recrutement de 300 collaborateurs.