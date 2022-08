[Communiqué] Maine-et-Loire : Néolithe lève 20 millions d’euros pour financer la production de ses fossilisateurs

La société Néolithe, établie à Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire), a dernièrement levé 20 millions d’euros auprès d’Otium Capital et de quelques investisseurs familiaux. Il s’agit de sa troisième levée de fonds. Ce tour de table répond à deux objectifs pour l’entreprise spécialisée dans la transformation des déchets non recyclables en granulats pour le BTP, grâce aux fossilisateurs qu’elle fabrique. Néolithe va pouvoir financer la production de plus d’une vingtaine de fossilisateurs qu’elle va livrer à ses premiers clients d’ici à 2023. Par ailleurs, ces fonds lui permettront de continuer ses recherches afin d’adapter son procédé de fossilisation à tous les déchets non recyclables, non inertes et non dangereux, et pas uniquement aux déchets industriels tels que gravats et plastiques.

Cette augmentation de capital va, en outre, soutenir le développement de la jeune pousse fondée en 2019 et lauréate du programme French Tech Green20. L’entreprise prévoit de recruter 60 collaborateurs cette année et ambitionne de réaliser entre 5 et 6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023.