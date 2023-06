[Communiqué] Maine-et-Loire : mise en service de la nouvelle centrale photovoltaïque au sol de TotalEnergies prévue en septembre 2023 à Saint-Léger-de-Linières

En septembre 2023, TotalEnergies mettra en service sa nouvelle centrale solaire de Saint-Léger-de-Linières (Maine-et-Loire), dont les travaux ont commencé en novembre 2022. Cette infrastructure prendra place sur une ancienne zone de dépôt de gravats. À sa livraison, elle comptera plus de 8 000 panneaux photovoltaïques. Elle produira chaque année 4,6 GWh d’électricité, soit l’équivalent de la consommation électrique d’un peu plus de 2 500 habitants. Par ailleurs, elle évitera l’émission de près de 174 tonnes de CO 2 par an.

Cette production d’énergie verte locale est le fruit d’une collaboration entre le groupe de travaux publics Luc Durand et TotalEnergies, qui entend participer activement à l’accroissement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de la région des Pays de la Loire.

Afin d’associer la population à ce projet de transition écologique, TotalEnergies vient de lancer un financement participatif sur la plate-forme Lendosphère, où elle souhaite collecter plus de 400 000 euros.