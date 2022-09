[Communiqué] Maine-et-Loire : Manitou rachète la propriété intellectuelle d'ATN Platforms.

Manitou Group a annoncé à la fin du mois d’août 2022 le rachat de l’ensemble de la propriété intellectuelle de la société ATN Platforms. Cette dernière est spécialisée dans la conception et dans l’assemblage de nacelles élévatrices, en particulier les nacelles verticales. Rappelons que Manitou Group est une des références mondiales dans la manutention et l’élévation de personnes.

Ce rachat constitue un moyen de progression et de croissance pour le groupe. Cette reprise va permettre à l’entreprise d’assembler de nouveaux modèles de nacelles sur son site de production située à Candé (Maine-et-Loire). Elle pourra ainsi accroître son développement sur le marché en étoffant sa gamme de nacelles élévatrices et en offrant de larges choix à ses clients. En plus de cette nouvelle acquisition, Manitou Group reprend l’expertise d’ATN Platforms.