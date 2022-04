[Communiqué] Maine-et-Loire : Manitou Group dispose d’une seconde usine à Candé

Manitou Group est un fabricant de matériel de manutention, d’élévation de personnes et de terrassement, implanté dans le département de la Loire-Atlantique. Le 29 mars 2022, l’enseigne a inauguré sa nouvelle usine située dans la zone du Petit Tesseau à Candé (Maine-et-Loire). La cérémonie a eu lieu en présence, entre autres, de Michel Denis, le directeur général, de Jacqueline Himsworth, la présidente du conseil d’administration, et d’Élisabeth Ausimour, la présidente de la division produit.

Représentant un investissement de 26 millions d’euros, le site est dédié à l’assemblage des nacelles élévatrices en version tout-terrain et des nouveaux modèles de machines électriques. L’usine de 18 000 m² compte deux lignes de production automatisées ainsi qu’un centre d’essais et d’infrastructures logistiques. Selon les objectifs du groupe, cette sixième usine vient renforcer ses capacités de production afin de répondre à la demande croissante sur les marchés européen et états-unien. Précisons que sa création fait partie du plan global de développement et de modernisation des outils industriels que le groupe veut mener sur l’ensemble de ses sites de production.