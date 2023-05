[Communiqué] Maine-et-Loire : les sociétés Aventure Verticale, Isol’en Paille et Goubard sélectionnées pour la finale du concours « Espoirs de l’Économie » 2023

En avril 2023, la CCI du Maine-et-Loire a dévoilé la liste des dix entreprises finalistes du concours « Espoirs de l’économie », édition 2023. Les lauréats seront connus le 8 juin prochain, lors de la clôture l’évènement la Grande Aventure d’entreprendre qui se tiendra au centre de congrès Jean-Monnier d’Angers (Maine-et-Loire). Les « Espoirs de l’Économie » est un programme qui s’adresse aux sociétés inscrites au registre du commerce et des sociétés, créées ou rachetées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Ce concours récompense les créateurs ainsi que leurs repreneurs qui se démarquent par leur créativité, leur sérieux mais aussi par leurs compétences.

La société Aventure Verticale, à Cholet, spécialisée dans la fabrication de harnais, de sacs et de vêtements pour les activités liées à la verticalité, fait partie des finalistes. La liste comprend également le producteur d’isolants en paille, Isol’en Paille, situé à Lys-Haut-Layon, et le fabricant d’équipements de manutention, Goubard, implanté à Seiches-sur-le-Loir. Les enseignes Miels Girard, WoodVolum, Penrose, PYT Audio, ID Luce ainsi que Maison Watson et Revisit sont également sélectionnées pour cette finale.

En juin prochain, quatre lauréats seront annoncés et recevront un prix du jury, un prix création, un prix reprise et un prix coup de cœur du public.