[Communiqué] Maine-et-Loire : Le Roy Logistique vient de reprendre la société choletaise ATL

Le spécialise du transport de marchandises, Le Roy Logistique, situé à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), poursuit sa stratégie de croissance avec le rachat de l’entreprise ATL implantée à Cholet (Maine-et-Loire), dans le Pays de la Loire. Cette dernière, qui évolue dans le transport, le stockage, l’entreposage de produits de toute nature, a intégré le groupe début juillet 2022.

Cette acquisition permet ainsi au repreneur de développer ses activités dans la région Ouest, où il est déjà présent à travers ses sites de Nantes (Loire-Atlantique), d’Angers (Maine-et-Loire), des Herbiers et de Dompierre-sur-Yon (Vendée). Avec les 4 000 m² d’espace de stockage d’ATL, il porte aujourd’hui à 100 000 m² son offre de services logistiques dans le Pays de la Loire. Ce rapprochement permettra par ailleurs au groupe de proposer de nouvelles prestations, d’intégrer au sein de son équipe de nouveaux savoir-faire et compétences et de se déployer sur les marchés du Choletais.

Précisons que ce rachat s’inscrit dans le nouveau plan stratégique nommé « Destination 2026 » mis en place par Le Roy Logistique.