[Communiqué] Maine-et-Loire : Le label régional « Produit en Anjou » entend développer sa notoriété.

Créé en 2014, le label régional « Produit en Anjou » est le fruit d’une association située à Angers (Maine-et-Loire), qui s’est donnée pour mission de promouvoir et de soutenir la production locale. Soulignons que le label s’autofinance en grande partie. Son modèle économique est basé sur les cotisations de ses membres, en contrepartie de l’utilisation du label sur le produit final commercialisé. Il rassemble aujourd’hui 195 entreprises œuvrant dans l’agroalimentaire, l’industrie, le végétal, l’artisanat et les services (communication, expertise comptable, tourisme et culture). Qu'il s'agisse de structures unipersonnelles ou de groupes internationaux, la plupart des secteurs d'activité sont représentés.

Avec plus de 700 millions d’euros de chiffre d’affaires cumulé et plus de 300 produits et services labellisés, la marque ambitionne de s’étendre sur l’ensemble du territoire angevin et de recruter de nouvelles entreprises. Concrètement, la marque a pour objectif de franchir le seuil des 200 entreprises d'ici à la fin de l'année 2022.