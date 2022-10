[Communiqué] Maine-et-Loire : le groupe Revue fiduciaire rachète Softec

Softec, le centre de formation situé à Avrillé dans le département de Maine-et-Loire, a été racheté par le groupe Revue fiduciaire (GRF). Implanté à Paris, GRF est spécialisé dans l’actualité et l’information des métiers du chiffre et du droit. Ce rachat va permettre à Softec d’assurer la continuité de ses activités tout en renouvelant ses offres de formation.

Organisme de formation aux métiers de la comptabilité et des ressources humaines, Softec est dirigé par Zohra et Dominique Gallard depuis plus d’une trentaine d’années. Désormais, il devient une marque du groupe parisien, tout en gardant son identité. Cette opération va permettre à l’entreprise Softec de stimuler sa croissance par des moyens stratégiques adaptés aux évolutions techniques de ces métiers. L’entreprise va également bénéficier de synergies et de passerelles avec les équipes marketing du groupe Revue fiduciaire.

Progressivement, le centre de formation va se développer sur le territoire national. Un premier établissement secondaire de Softec s’est déjà installé dans la rue de La Fayette à Paris.Lle centre de formation ambitionne de franchir les 10 millions d’euros de chiffre d’affaires dans les cinq années à venir.