[Communiqué] Maine-et-Loire : Le groupe Nadia rachète Fermetures Voltech et 2B2F

Le groupe Nadia, installé à Cholet (Maine-et-Loire) et historiquement spécialisé dans la fabrication de plaques minéralogiques, vient d’acquérir les entreprises vendéennes Fermetures Voltech et 2B2F. La société Fermetures Voltech évolue dans la fabrication de volets roulants et de portes enroulables. Ses produits sont distribués via un réseau d’artisans. Quant à 2B2F, elle opère dans la fabrication de volets roulants mais aussi de blocs baies demi-linteaux destinés à l’industrie de la fenêtre. Ces rachats permettront au groupe Nadia de diversifier ses produits et de proposer plusieurs gammes de portails, de clôtures... Le groupe entend également renforcer et compléter sa production en menuiserie aluminium.

Rappelons que le groupe Nadia compte aujourd’hui une douzaine d’entreprises qui opèrent dans différents secteurs d’activités. En juin dernier, il a également fait l’acquisition de NGV éléctronique, une entreprise spécialisée dans la fabrication de cartes et de modules éléctroniques. Le groupe compte désormais 650 employés dont 500 en Pays de la Loire. Il a enregistré un chiffre d'affaires de 130 millions d’euros en 2021.