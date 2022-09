[Communiqué] Maine-et-Loire : le groupe lyonnais APRC prévoit de créer une plateforme logistrielle à Cholet.

Le groupe lyonnais APRC, spécialisé dans la conception et la réalisation de bâtiments logistiques, industriels et de zones d’activités, a conçu un nouveau projet en Pays de la Loire. La société prévoit ainsi de créer une plateforme logistrielle (mêlant logistique et activité de stockage, atelier…) sur la zone V du parc d’activités du Cormier à Cholet (Maine-et-Loire).

Cette infrastructure d’environ 14 mètres de hauteur couvrira une surface de 20 000 m² sur un terrain de plus de 40 000 m². Elle proposera ainsi trois cellules de stockage et comptera une installation de production d’énergie solaire photovoltaïque. Cette plateforme devrait permettre la création de quelque 80 emplois.

Dans le cadre de cette construction, une enquête publique a été ouverte le 12 septembre 2022 dans la mairie de Cholet. Cette procédure permettra de recueillir les observations ainsi que les suggestions des habitants pendant un mois.