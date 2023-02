[Communiqué] Maine-et-Loire : le groupe Itancia rachète la société italienne Sintel It

Implanté à Beaupréau-en-Mauges (Maine-et-Loire), le groupe Itancia est un acteur reconnu dans la réparation de matériel dans les technologies de communication. Il reconditionne des téléphones, ordinateurs, manettes de consoles de jeux ou encore des casques de réalité virtuelle. La société vient d’ajouter un autre produit phare à sa gamme. Elle a conclu le rachat de Sintel It, un distributeur italien spécialisé dans les solutions de cybersécurité et de technologies de l’information et de la communication.

Cette acquisition, qui fait suite à la reprise de Teknema en 2021, définit la stratégie de développement de l’entreprise belloprataine. Cette dernière pourra diversifier son offre dans le domaine de la cybersécurité. Pour cette année 2023, elle prévoit de déployer de nouveaux projets et des outils destinés à répondre aux enjeux économiques, technologiques et environnementaux de ses clients. Ainsi, elle a créé un site e-commerce B to B qui devra être lancé l’été prochain. Ses clients pourront commander en ligne des produits neufs ou reconditionnés directement à partir de son catalogue. Ils pourront également alimenter en temps réel un contenu riche sur leur propre plate-forme web.

Itancia compte étendre sa présence à l’international et poursuivre sa croissance pour atteindre 890 collaborateurs et environ 350 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2025.