[Communiqué] Maine-et-Loire : le groupe immobilier Giboire s’implante à Angers

Implanté à Rennes, le groupe Giboire est spécialisé dans le domaine de la promotion immobilière. Il exploite l’ensemble de la chaîne de valeur de l’immobilier comme la vente des appartements, la gestion et la location en habitation et en entreprise. Il prévoit d’ouvrir un nouvel espace de coworking Le Pod à Angers (Maine-et-Loire) d’ici à l’horizon 2023. Il s’agit d’un concept de « coworking » alliant bien-être et performance. Le Pod Angers Gare sera installé dans la résidence Koncept.

Pour ce projet, des zones de travail individualisé pourront accueillir environ 120 « coworkers ». Il est dédié aux locataires de longue ou courte durée. Des services seront mis à la disposition des collaborateurs comme la cafétéria, le « coaching », les ateliers, et les espaces repos.

Pour l’entreprise, cette perspective vise à augmenter sa visibilité dans le domaine du marché immobilier et son activité dédiée aux espaces de travail partagés. Par ailleurs, ce projet contribuera à la croissance de son chiffre d’affaires.