[Communiqué] Maine-et-Loire : le distributeur automobile GCA se livre à une nouvelle acquisition à Angers et Saumur

Le distributeur automobile GCA, établi à Cholet (Maine-et-Loire), conforte sa présence en France en acquérant deux concessionnaires BMW-Mini à Angers et Saumur. Appelées Dynamism Automobiles, ces deux concessions étaient auparavant détenues par Sébastien Richer. Cette opération s’inscrit dans le cadre de multiples acquisitions réalisées par le groupe en 2022. Ce rachat, annoncé au début de janvier 2023, confirme également la politique de développement de la société. Cette acquisition porte à 15 le nombre de concessionnaires de GCA pour la marque BMW et sept pour la marque Mini. Ces deux nouveaux établissements comptent une cinquantaine de collaborateurs et ont réalisé un chiffre d'affaires de près de 50 millions d’euros en 2021.

Cette croissance externe est également assortie de nouveaux investissements. GCA envisage d’investir près de 9 millions d'euros dans la transition énergétique. L’entreprise de distribution automobile s’est engagée à installer des centrales solaires sur le toit de tous ses bâtiments, soit près de 30 000 m² de surface à équiper. Ce projet permettra aux concessions du groupe d’être autonomes en matière d’électricité.