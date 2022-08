[Communiqué] Maine-et-Loire : Lacroix Electronics Beaupréau et Marie Surgelés vont bénéficier du fonds d’accélération des investissements industriels

En juillet 2022, 46 PME et ETI des Pays de la Loire ont été retenus par l’État et la Région dans le cadre du fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires. Ce fonds a pour objectif de financer les projets structurants (création d’emplois, extension et modernisation de sites, acquisition de nouveaux équipements) portés par les entreprises françaises.

Les 46 entreprises lauréates vont se partager une subvention de 9,3 millions d’euros. Leurs projets devront assurer la pérennisation de 3 500 emplois et la création de plus de 1 000 emplois. Parmi les sociétés sélectionnées, quelques-unes sont issues du département du Maine-et-Loire. C’est le cas de Lacroix Electronics Beaupréau, un fabricant de matériels électroniques qui porte un projet collaboratif pour permettre l’électrification en masse des véhicules. Il envisage de créer 1 000 emplois d’ici à 2025 pour la filière. La société Marie Surgelés, du groupe LDC, fait aussi partie des firmes sélectionnées dans le Maine-et-Loire. Son programme de modernisation et de diversification, spécialement sur le marché de la pizza fraîche, devrait permettre de créer une trentaine d’emplois.