[Communiqué] Maine-et-Loire : la start-up WattPark poursuit son développement avec de nouvelles ambitions

La jeune pousse WattPark, spécialisée dans la fabrication de bornes de recharge électrique près de Saumur (Maine-et-Loire), poursuit son développement en France.

Au printemps 2023, elle a racheté le constructeur de voitures électriques XYT et créé FAM Automobiles Reload afin de fabriquer ses premières voitures électriques dont les premiers modèles, de deux à sept places auront d ’ une autonomie de 100 à 200 kilomètres Pour mener à bien ce programme, elle souhaite lever 10 millions d ’ euros pour la livraison des premiers prototypes et le lancement du processus d ’ industrialisation.