[Communiqué] Maine-et-Loire : la Société Choletaise de Fabrication souhaite relocaliser certaines étapes de production

Sur la période 2020-2022, le dispositif France Relance prévoit un investissement de plus de 30 milliards d’euros pour la relocalisation de plusieurs secteurs d’activités stratégiques. Dans la filière textile habillement, il accompagne plusieurs projets d’industriels. Lauréate du plan de relance, la Société Choletaise de Fabrication à Cholet (Maine-et-Loire) entend se moderniser et relocaliser certaines activités, avec en perspective la création de 3 emplois. Notons que l’entreprise crée et manufacture dans ses propres ateliers des articles de mode et des produits techniques. Elle dispose d’un parc de 2 000 machines.

Grâce à ses techniques de production alliant techniques traditionnelles, contemporaines et innovations de pointe, SCF est labélisée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV). En août dernier, elle a aussi obtenu la certification OEKO-TEX – Standard 100. Celle-ci concerne, entre autres, la transparence sur la conformité des produits, la sécurité des matières et l’engagement écoresponsable. En octobre dernier, la société a accueilli les équipes de l’association « Visiter Nos Entreprises en Pays de la Loire » et de l’office du tourisme « Osez Mauges », dans le cadre de l’événement « C’est quoi ton entreprise ? ».