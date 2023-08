[Communiqué] Maine-et-Loire : la société Atelog 2i dans le giron de l’éditeur de logiciels Alpha-3i

Située à Saint-Barthélemy-d’Anjou (Maine-et-Loire), Atelog 2i est une entreprise spécialisée dans le développement de logiciels de pilotage de production de sites industriels et d’entrepôts. Comptant une vingtaine de salariés, elle vient d’être rachetée par Alpha-3i. Implantée à Alby-sur-Chéran (Haute-Savoie), celle-ci propose des solutions logicielles pour l’industrie (gestion du temps de présence, contrôle d’accès…).

Cette acquisition a été motivée par la complémentarité des activités des deux structures. Le groupe ainsi formé renforcera la position d’Atelog 2i et d’Alpha-3i sur leurs marchés respectifs, mais avec des offres plus larges et diversifiées. Grâce à cette reprise, le secteur agroalimentaire (domaine historique d’Atelog 2i) pourra, par exemple, bénéficier de la fonctionnalité APS (Advanced Planning & Scheduling) du Haut-Savoyard. En effet, cette solution numérique aide les fabricants à gérer la planification de leur production et de leur atelier.

Ce rapprochement permettra aux deux entités de consolider les activités de recherche et de développement autour des logiciels de performance industrielle « myScore » d’Atelog 2i, et Cimag Production d’Alpha-3i. Leur ambition serait de répondre efficacement aux défis de l’industrie 4.0 et de la digitalisation des processus industriels, logistiques et RH.