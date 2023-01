[Communiqué] Maine-et-Loire : la PME Natural passe sous le giron du groupe néerlandais Barentz International

Située à Verrières-en-Anjou (Maine-et-Loire), la PME française Natural a été rachetée par le groupe Barentz International, implanté à Hoofddorp (Pays-Bas), en décembre 2022. Rappelons que Natural est spécialisée dans la distribution d’ingrédients naturels à base de plantes pour l’industrie des compléments alimentaires (nutraceutiques) en France et en Europe.

Quant à la société néerlandaise, elle est spécialisée dans la distribution d’ingrédients pour les sciences de la vie. Ainsi, grâce à cette intégration, la PME poursuivra son développement au côté d’un groupe reconnu dans son domaine. Elle envisage un déploiement plus large que sa présence actuelle en France et en Europe, et compte s’appuyer sur le groupe présent dans plus de 60 pays.

Par ailleurs, l’entreprise verroise devrait permettre à Barentz International de renforcer son offre dans le secteur des compléments alimentaires. Elle contribuera à la croissance de l’entreprise néerlandaise sur le marché des nutraceutiques à l’échelle mondiale. Cette acquisition, qui intervient après le rachat de la société parisienne Unipex en mars 2022, consolide l’ancrage du groupe sur le marché français. Précisons que ce dernier a choisi d’acquérir Natural pour son portefeuille qualitatif, ses processus mondiaux et ses normes ESG (environnement, société et gouvernance).