[Communiqué] Maine-et-Loire : la PME Liberty & Co, située à Angers, rachetée par le groupe Yamzho

Doté d’une expertise sur toute la chaîne de production et de distribution d’objets publicitaires, le groupe Yamzho vient de racheter la société Liberty & Co. Ces entités se situent toutes deux à Angers, dans le département de Maine-et-Loire.

Le repreneur espère ainsi étoffer son offre avec celle de Liberty & Co, un spécialiste des cadeaux d’affaires. Cette dernière propose des solutions pour divers événements professionnels, comme les remerciements, la motivation, la fidélisation, le parrainage et l’animation.

Ce rachat devrait contribuer à renforcer le maillage territorial de Yamzho. L’opération fait suite à de nombreuses acquisitions qui s’inscrivent dans une logique d’accroissement du groupe. Liberty & Co vient compléter les prestations des agences de marketing Bernicia et Trade Union, et celles du fabricant d’objets de communication Bourbon Design Industry.

Ce rapprochement permettra à Liberty & Co de renforcer sa croissance en tirant parti de l'expertise et du savoir-faire de Yamzho.