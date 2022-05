Le groupe de distribution Jean Rouyer Automobiles, situé à Cholet, vient de racheter à Renault Retail Group (RRG) la concession Renault d’Angers (Maine-et-Loire). Rappelons que RRG est la filiale de distribution du constructeur Renault. L’acquisition a été actée le 28 avril 2022. Elle sera effective le 1er juillet prochain.

Cette concession représente un volume de 4 600 véhicules neufs et d’occasion Renault et Dacia. Son rachat permet ainsi à Jean Rouyer Automobiles de devenir l’un des plus importants distributeurs Renault et Dacia de l’Hexagone. Il permettra, en outre, au groupe de poursuivre sa croissance, de consolider sa cohérence territoriale et de créer des synergies et mutualisations qui le rendront plus compétitif.

Précisons que l’acquisition de cette concession angevine intervient suite au rachat des filiales Renault et Dacia de Saint-Herblain et de Carquefou (Loire-Atlantique) en 2021 par Jean Rouyer Automobiles. À ce jour, ce dernier compte plus d’une soixantaine de concessions et plus d’une dizaine de marques.