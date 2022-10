[Communiqué] Maine-et-Loire : la CCI organise le « Pitch for money »

Cinq minutes pour convaincre les investisseurs, telle est l’initiative de la CCI de Maine-et-Loire durant l’événement « Pitch for money ». Cet événement aura lieu le 8 décembre 2022 dans les locaux d’Eurespace, à Cholet (Maine-et-Loire). Il est proposé aux entreprises souhaitant développer leurs activités ou cherchant des financements pour leurs projets. Le dépôt des candidatures se fera sur le site de la CCI. Les entreprises retenues bénéficieront de deux séances de coaching pour se préparer à l’événement. Grâce à cette formation, les entreprises pourront mieux comprendre les fonds d’investissement ou les fonds d’amorçage.

En juin 2012, 17 entreprises avaient participé au « Pitch for money », qui avait permis d’obtenir plus de 80 rendez-vous en présence de 43 investisseurs et de bailleurs de fonds. BPI France, Initiative Anjou, des investisseurs providentiels, des investisseurs régionaux et quelques banques seront présents durant cet événement. Cette édition 2022 est une opportunité pour ces entreprises de rencontrer des professionnels, des futurs collaborateurs et de se lancer pour une levée de fonds.