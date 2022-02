[Communiqué] Maine-et-Loire : l’évaluation du Planet-Score accorde la meilleure note aux pains Biofournil

La boulangerie Biofournil, connue pour ses pains biologiques, a soumis 14 produits au barème du Planet-Score. Ils ont obtenu la note A (entre 80 et 100 points), attestant leur haut niveau d’excellence environnementale, notamment par l’absence de pesticides dans les ingrédients et par le recours à des pratiques agricoles et paysagères sans impact sur la biodiversité. Les pains Biofournil font ainsi partie des 1 000 références estampillées « Planet-Score ». Pour cette société originaire du village de Puiset-Doré (Maine-et-Loire), l’objectif est de garantir la qualité de ses produits, qui sont commercialisés exclusivement en France.

Rappelons que cette évaluation a été conçue par l’Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologique (ITAB). Une quarantaine de marques et une dizaine d’enseignes de distribution expérimentent l’étiquetage du label depuis octobre 2021. Se voulant être un enjeu dans l’information du consommateur et dans la transition agroécologique, il a été mis en place dans le cadre de la loi anti-gaspillage qui prévoyait la création d’un barème concernant l’affichage environnemental des produits alimentaires.