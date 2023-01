[Communiqué] Maine-et-Loire : l’entreprise Socap a repris Betsinor

La société Socap, à Mauges-sur-Loire (Maine-et-Loire), a repris Betsinor, fabricant de béton mince haute performance. L’opération a été validée fin 2022 par le tribunal de commerce d’Arras (Pas-de-Calais). Cette nouvelle acquisition permettra à l’entreprise mauligérienne d’intégrer un nouveau savoir-faire, celui de la production d’éléments architecturaux en béton fibré. Socap pourra également poursuivre sa stratégie de développement en France et en Europe.

Le spécialiste du béton mince haute performance se trouve à proximité du Benelux et de la Grande-Bretagne. Cette implantation stratégique aidera Socap à renforcer son ancrage national et international. Avec son savoir-faire, Betsinor viendra renforcer la division des préfabriqués de la société de Mauges-sur-Loire. Cette dernière compte s’appuyer sur cette reprise pour acquérir une clientèle de grands comptes nationaux situés notamment à Paris. Pour rappel, elle détient, depuis juin 2022, l’activité de préfabrication du groupe Luc Durand, à Angers (Maine-et-Loire). Elle envisage de renforcer son maillage autour des métropoles et de la capitale française.