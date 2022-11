[Communiqué] Maine-et-Loire : l’entreprise Kolmi Hopen présente au salon Expoprotection

Le groupe Kolmi Hopen, implanté à Saint-Barthélemy-d'Anjou (Maine-et-Loire), est spécialisé dans la production d’équipements à usage unique pour les professionnels de la santé. En septembre 2022, il a fait l’acquisition de la société Weesafe, opérant dans la fabrication de tenues de protection contre les risques chimiques.

Les deux enseignes ont fait partie des 650 participants au salon Expoprotection qui s’est déroulé à Paris Expo Porte de Versailles du 15 au 17 novembre 2022. Précisons que ce salon est le rendez-vous des professionnels de la gestion des risques. Les entreprises y présentent leurs innovations en matière de protection et de maîtrise des risques.

Dans le cadre de l’événement, Kolmi Hopen et Weesafe ont présenté leur nouvelle gamme de protection intégrale dédiée aux environnements contrôlés et aux salles blanches. Cette solution innovante est composée de masques « ISO air® » et de vêtements de protection « WeePro Labo Micromium® Series ».