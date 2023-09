[Communiqué] Maine-et-Loire : l’entreprise Grégoire Besson, de Sèvremoine, au salon Agritechnica 2023

La société Grégoire Besson, située à Sèvremoine, dans le département du Maine-et-Loire, confirme sa participation au salon Agritechnica 2023 qui aura lieu à Hanovre, en Allemagne, du 12 au 18 novembre 2023. Cet événement est reconnu comme l'un des plus importants rassemblements professionnels consacrés au secteur des machines-outils agricoles, tant au niveau national qu'international. Le programme prévoit des expositions, des débats et des sessions d'information destinées aux agriculteurs.

Lors de ce salon, Grégoire Besson, spécialiste de la fabrication d'équipements pour le travail du sol, promouvra l'intégralité de sa gamme de produits. L'entreprise mettra notamment en lumière ses charrues réversibles Prima, disponibles en quatre versions. Ces outils, conçus pour être robustes et compacts, sont optimisés pour transférer efficacement la charge au tracteur.

Pour la PME, ce rendez-vous représente une opportunité pour consolider sa présence et sa position à l'international, en ciblant plus spécifiquement les marchés européens et asiatiques.