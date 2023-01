[Communiqué] Maine-et-Loire : L’entreprise BG a reçu un Sival de bronze pour son outil de désherbage innovant

Les lauréats du concours Sival Innovation ont été dévoilés le 19 janvier 2023. La remise des trophées a eu lieu au parc des expositions d’Angers (Maine-et-Loire), lors de la 36e édition du salon dédié aux entreprises du secteur végétal . Rappelons que cet événement récompense les sociétés ayant créé des services ainsi que des produits innovants.

Plus d’une quinzaine d’entreprises réparties en cinq catégories ont été primées lors de la soirée. Parmi elles, la société BG, implantée à Tuffalun (Maine-et-Loire), a été primée dans la catégorie machinisme et automatisme grâce à son « Skiterre ». Il s'agit d'un outil de désherbage mécanique. Il permet aux viticulteurs de fourrager et d'aérer le sol en deux demi-rangs à l'aide de deux patins montés sur une lame. L’outil est équipé de skis qui remplacent le système hydraulique classique. Précisons que la société BG évolue dans la fabrication de machines et d'équipements pour la viticulture et l'industrie.