[Communiqué] Maine-et-Loire : l’entreprise Aventure Verticale décroche un prix au Stars & Métiers

L’entreprise Aventure Verticale, implantée à Puy-Saint-Bonnet (Maine-et-Loire), évolue dans la conception, la fabrication et la vente de matériel d’escalade et de spéléologie. Elle propose, entre autres, des combinaisons de spéléologie, des baudriers, des harnais, des ceintures et des sacs. La société, fondée par Gérald Huet, revendique une production 100 % française. La structure, avec une dizaine de salariés, est présente dans une trentaine de pays. Elle exporte environ 40 % de sa production.

Dernièrement, la société a remporté le Grand Prix Exportateur 2021 Vendée-Maine-et-Loire du prix Stars et Métiers. Rappelons que celui-ci, organisé par la Chambre de métiers et de l’artisanat de Bretagne, en partenariat avec la Banque Populaire Ouest, récompense les chefs d’entreprise pour leur exemplarité et leur réussite en matière d’innovation, de responsabilité sociétale et de croissance. Le Grand Prix Exportateur, lui, gratifie la capacité d’une entreprise à se développer à l’international. Ce trophée va permettre à l’entreprise de consolider sa notoriété, tant en France qu’à l’étranger.