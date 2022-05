[Communiqué] Maine-et-Loire : l’entreprise Ateliers de Tôlerie Anjou Bretagne, finaliste du concours Les Espoirs de l’Économie 2022

La chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Maine-et-Loire, en collaboration avec les acteurs locaux de la création et du rachat d’entreprises, vient de révéler les noms des dix finalistes du concours Les Espoirs de l’Économie 2022. Celui-ci s’adresse à toutes les entreprises membres de la CCI de Maine-et-Loire, inscrites au registre du commerce et des sociétés, et qui ont été créées ou reprises entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020. Ce concours distingue les créateurs et les repreneurs pour leur créativité, pour leurs compétences ainsi que pour leur obstination dans leur parcours d’entrepreneur.

L’entreprise Ateliers de Tôlerie Anjou Bretagne (ATAB) fait partie des dix finalistes de cette édition. Établie à Avrillé (Maine-et-Loire), cette société est spécialisée dans la tôlerie fine de précision pour le secteur industriel. L’entreprise est certifiée EN 9100, norme européenne destinée aux sociétés de conception, de fabrication et de production de produits et de services pour l’aéronautique, la défense et le spatial. Les neuf autres finalistes du concours sont Vorg.fr, Little Paddock, Boutique MôM(es), Virtualyz, P’tits poids carottes, Empreinte digitale, Idées d’Aure, Frais Chez Toi et Masama.

Les lauréats du concours seront dévoilés le 9 juin 2022, lors de la Grande Aventure d’Entreprendre (GAE), un événement organisé par la CCI de Maine-et-Loire. Quatre prix seront remis : Prix du Jury, Prix Création, Prix Reprise et Prix Coup de cœur du Public.