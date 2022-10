[Communiqué] Maine-et-Loire : L’école de management angevine Essca ouvre deux campus à l’étranger.

L’École supérieure des sciences commerciales d’Angers (Essca) est une école privée française de management et de commerce dont le siège est situé à Angers (Maine-et-Loire). L’école possède six campus dans tout l’hexagone et deux à l’étranger, à savoir à Budapest et à Shanghai. En 2020, l’école a affiché ses ambitions en élaborant un plan stratégique baptisé « Odyssée 20/24 ». La mise en œuvre de ce projet nécessite près de 100 millions d'euros d'investissement. Deux ans après le lancement du plan Odyssée, l’Essca vient d’annoncer l’ouverture de deux nouveaux sites : à Malaga (Espagne) et au Luxembourg. L’ouverture du campus à Malaga est programmée à la prochaine rentrée universitaire 2023, tandis que celui du Luxembourg est prévu en janvier 2023.

L’Essca veut renforcer son maillage aussi bien en France qu’au niveau international. Classée parmi les 15 meilleures écoles de management en France, l’Essca prévoit d’intégrer le top 30 des business school européennes. L’école se revendique aussi écoresponsable, et a pour objectif d'atteindre la carboneutralité sur ses campus pour 2035. Par ailleurs, elle a récemment conclu un partenariat avec l’agence Déclic pour la mise en œuvre de sa stratégie en matière de RSE.