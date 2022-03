[Communiqué] Maine-et-Loire : Kolmi Hopen fait un don de 40 000 masques à la commune de Saint-Barthélémy-d’Anjou

Dans le but d’aider à freiner la propagation de la pandémie de Covid-19 sur le territoire, l’entreprise Kolmi Hopen, installée dans l’est de l’agglomération d’Angers (Maine-et-Loire), a décidé d’offrir à la ville de Saint-Barthélémy-d’Anjou 40 000 masques de protection, destinés principalement aux écoliers de cette municipalité. Lors de la remise du don par Gérald Heuliez, le directeur général, et par Elaura Rossignaud, la responsable RSE de l’entreprise, Dominique Bréjeon, le maire, a annoncé que les enfants de quatre écoles de la ville recevraient chacun une boîte de 50 masques. Les boîtes restantes seront mises à la disposition des directeurs d’école, des enseignants, de la cantine et du Village Pierre-Rabhi. Tous ces masques chirurgicaux ont une capacité de filtration garantie par des normes reconnues à l’échelle internationale.

Kolmi Hopen est l’un des acteurs majeurs dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits à usage unique, notamment de masques sanitaires dédiés aux secteurs médical, dentaire, industriel et de l’hygiène. La PME propose également d’autres équipements de protection comme des surchaussures, gants, blouses… Fortement sollicitée depuis le début de la crise sanitaire, l’entreprise s’est très vite adaptée à une hausse considérable des commandes. Elle a inauguré un nouveau site de production de masques à Beaucouzé (Maine-et-Loire) en juillet 2020, et projette d’ouvrir une usine de production de gants en nitrile à Bessé-sur-Braye (Sarthe) en 2022. Rappelons que près de 1,5 million de masques par jour sortent actuellement de ses lignes de production.