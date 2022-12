[Communiqué] Maine-et-Loire : Itancia compte accroître son chiffre d’affaires d’ici à 2025

Implanté à La Jubaudière (Maine-et-Loire), le groupe Itancia est spécialisé dans le reconditionnement et la réparation des équipements de télécommunication. Il intervient dans environ 80 pays et possède neuf filiales internationales situées en Europe, aux États-Unis et en Afrique. Le groupe emploie plus de 500 salariés qui génèrent un chiffre d’affaires de près de 200 millions d’euros. Ayant lancé une stratégie de développement sur une période de quatre ans, le groupe vise une augmentation de revenus pour atteindre 350 millions d’euros d’ici à 2025.

À cette fin, il envisage une croissance interne en renforçant le développement de ses différentes activités : distribution, reconditionnement et réparation de matériel informatique. L’entreprise planifie également des opérations d’acquisition, notamment dans le secteur de la cybersécurité. Le plan de croissance du groupe inclut aussi des actions RSE. Il a ainsi installé 4 000 m2 de panneaux solaires sur ses sites. Par ailleurs, la société mise sur l’énergie solaire pour couvrir la moitié de ses besoins énergétiques en 2025.