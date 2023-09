[Communiqué] Maine-et-Loire : inauguration de la centrale solaire flottante de Noyant-Villages par le groupe Urbasolar

La nouvelle centrale solaire flottante d’une puissance cumulée de cinq mégawatt-crêtes (MWc) de Noyant-Villages (Maine-et-Loire) a été inaugurée par la municipalité et le groupe montpelliérain Urbasolar. Ce dernier, producteur d’énergies renouvelables, a été chargé du développement, de la construction et de l’exploitation de cette infrastructure.

Les panneaux photovoltaïques sont déployés sur environ dix hectares dans une ancienne carrière et sur l’étang du site. Ces installations devraient produire plus de 6 000 MWh d’énergie verte par an, soit l’équivalent des besoins électriques de 2 800 individus, représentant la moitié de la population de Noyant-Villages.

Ce programme innovant représente l’engagement des acteurs locaux en faveur de la transition énergétique et du développement durable. Il vient, par ailleurs, accroître les réalisations de la société Urbasolar dans la région, tout en renforçant son savoir-faire et son expertise dans la production d’énergies renouvelables.

L’aménagement de cette centrale solaire a coûté un peu plus de 5 millions d’euros.